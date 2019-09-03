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Тимошенко не з'явилася в Раді через смерть сестри. Фото: 24 канал

Тимошенко не з’явилася в Раді через смерть сестри

3 вер 2019, 17:29
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Юлія Тимошенко, лідер фракції «Батьківщина», пропустила сьогоднішні засідання Верховної Ради через поїздку до Дніпра на похорон двоюрідної сестри Тетяни Шарапової.

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Родичка Тимошенко померла у віці 48 років, повідомляє «Страна» з посиланням на власні джерела.

Співрозмовник повідомив, що Шарапова нічим серйозним не хворіла, але недавно вона знепритомніла, після чого впала в кому і зрештою померла. Прощання з нею відбулося сьогодні вранці в театрі ім. Шевченка.

Слова співчуття Тимошенко та її близьким висловив однопартієць Валентин Наливайченко. При цьому він не став уточнювати, що саме сталося в сім’ї політика.

Також співчуття матері Шарапової, яка доводиться тіткою Тимошенко, висловила дніпропетровська районна організація ВО «Батьківщина».

Нагадаємо, що в січні 2018 року стало відомо про смерть 49-річного колишнього зятя Тимошенко, британського музиканта і байкера Шона Карра. У шлюбі з дочкою політика він перебував із 2005 по 2012 роки.

Між тим зазначимо, що на сьогоднішньому засіданні, на якому була відсутня Тимошенко, Рада підтримала президентський законопроект про зняття депутатської недоторканності з нардепів.​


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