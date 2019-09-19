Новая Рада: депутат из «Слуги народа» пришла в парламент с дорогой сумкой, фото — Фейсбук А.Стешенко

https://racurs.ua/n127022-zelenaya-knopka-so-slugi-naroda-prishla-v-radu-s-dorogoy-sumkoy-foto.html

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Народный депутат из фракции партии «Слуга народа» Елена Криворучкина 19 сентября пришла в Раду с сумкой, которая стоит половину депутатской зарплаты.

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Соответствующие фото в Фейсбук обнародовала журналист Анна Стешенко. Криворучкина держит в руке аксессуар бренда МК, который стоит чуть меньше 10 тыс. грн.

Это почти половина депутатской зарплаты. Во время работы в парламенте от покупки новой модели сумочки этого бренда придется некоторое время отказываться, — написала журналист.

Криворучкина не первый раз находится в фокусе СМИ в Раде. Ранее медиа засняли ее интимную переписку. После голосования за законопроект о снятии депутатской неприкосновенности Криворучкина сообщила с помощью смартфона об этом собеседнику в мессенджере Telegram.

Неприкосновенность сняли. Теперь хочу заниматься любовью с тобой день и ночь. Я на заседании Верховной Рады, — написала тогда нардеп абоненту, который перед этим назвал ее «зеленью кнопочкой».

На досрочных парламентских выборах Криворучкина баллотировалась в округе № 32 в Кривом Роге. СМИ сообщали, что она является кумой жены народного депутата Юрия Корявченкова (актер Юзик из студии «Квартал 95»).