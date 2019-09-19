Задержание так называемого минера в Киеве. Фото: прокуратура города Киева

https://racurs.ua/n127035-mineru-mosta-metro-v-kieve-soobschili-o-podozrenii.html

Ракурс

Минеру моста Метро в Киеве Алексею Бельку следователь Днепровского управления полиции по согласованию прокуратуры Киеве сообщил о подозрении.

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Действия злоумышленника правоохранители квалифицировали по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, которое повлекло тяжкие последствия) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Украины. Об этом 19 сентября сообщила прокуратура Киева в Facebook.

В ведомстве отметили, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Также пресс-служба отметила, что злоумышленник не выдвигал каких-либо требований корыстного или политического содержания и совершение своих действий ничем не аргументировал.

Напомним, что 19 сентября 42-летний Алексей Белько, который в свое время принимал участие в боевых действиях на Донбассе, подъехал на мост Метро на автомобили Opel и угрожал взорвать его. Через несколько часов полиция задержала злоумышленника и вывели его с моста. Впоследствии во время допроса Белько признался, что употреблял наркотики перед событием.

В результате действий бывшего участника АТО в Киеве образовался транспортный коллапс. Представители Национальной полиции заявили, что не будут предъявлять ему обвинения в терроризме. Руководитель столичной полиции Андрей Крищенко отметил, что у задержанного была психологическая травма и он не выдвигал никаких политических условий.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что готов взять на поруки минера столичного моста. Министр планирует обратиться в суд с ходатайством о минимальном наказании для Белька.