Суд обязал Миграционную службу вернуть гражданство священнику УПЦ МП.

https://racurs.ua/n127034-sud-obyazal-migracionnuu-slujbu-vernut-ukrainskoe-grajdanstvo-episkopu-upc-mp-gedeonu-dokument.html

Ракурс

Окружной административный суд Киева (ОАСК) обязал Государственную миграционную службу вернуть украинское гражданство епископу Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Гедеону, который известен еще как Юрий Харон.

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Чиновники ГМС в Волынской области обязаны внести в соответствующие реестры сведения об отмене решения о лишении гражданства Харона и возместить ему денежные расходы на судебный сбор. Об этом 19 сентября сообщает theБабель со ссылкой на постановление суда.

Ранее нардеп Игорь Луценко сообщал, что священник Украинской православной церкви Московского патриархата Юрий Харон имеет российское гражданство.

Напомним, 13 февраля сотрудники Государственной пограничной службы задержали в киевском аэропорту «Борисполь» епископа Гедеона. Тогда священнослужитель прилетел из немецкого Франкфурта. Пограничники заявляли, что изъяли у Гедеона украинский загранпаспорт из-за того, что он имеет гражданство нескольких стран. Также заявлялось, что священник занимается антиукраинской пропагандой.

В ГПСУ утверждали, что украинское гражданство Юрия Харона было отменено еще в июне 2018 года. Тогда Служба безопасности Украины пожаловалась на епископа Гедеона в Управление миграционной службы в Волынской области.