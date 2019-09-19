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Спикер ВРУ Дмитрий Разумков подписал закон об импичменте. Фото: Подробности

Закон об импичменте президента подписал председатель ВРУ Разумков

19 сен 2019, 17:49
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 19 сентября подписал закон об импичменте президента.

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Документ № 1012 «Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)» уже направлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Инициатором документа был действующий глава государства, он определял проект закона как неотложный. Об этом говорится на веб-странице украинского парламента.

Как известно, 10 сентября украинский парламент принял в первом чтении законопроект об импичменте президента. После этого народные избранники поддержали документ окончательно, без предусмотренных регламентом обсуждения и внесения правок.

На оба чтения законопроекта об импичменте ВРУ потратила 10 минут. Ни одна из фракций, кроме «Слуги народа», не поддержала этот документ. Оппозиция просила о рассмотрении правок, но эти просьбы не принимались.

Закон предусматривает, что процедура импичмента инициируется большинством народных депутатов Украины от конституционного состава парламента. Решение будет считаться принятым, если за него проголосует не менее трех четвертей депутатов от конституционного состава Рады — 338 человек.

Напомним, 18 сентября партия «Слуга народа» во время сессионного заседания легко заблокировала попытку отмены закона об импичменте президента. Законопроект № 1012-П «Об отмене решения Верховной Рады Украины от 10.09.2019 года о принятии в целом как закона проекта закона об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)» поддержал лишь 101 избранник.

Источник: Ракурс


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