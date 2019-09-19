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Катамаран USNS Yuma зашел в Одессу. Фото: Думская

В порт Одессы зашел гигантский военный катамаран ВМС США (ФОТО)

19 сен 2019, 17:20
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В Одесский морской торговый порт 19 сентября зашел транспортно-десантный корабль USNS Yuma Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки.

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Боевой катамаран сопровождал катер морской охраны Государственной пограничной службы Украины. Сегодня утром корабль пришвартовался у причала 1-К. Цель сегодняшнего визита американский военных пока неизвестна. Об этом сообщает одесское издание «Думская».

Отмечается, что американский корабль направлялся в Грузию, но грузинские власти не позволили ему зайти в территориальные воды. Транспортник ждал разрешения 10 часов, а затем развернулся и направился в Одессу.

Как известно, USNS Yuma — восьмой по счету экспедиционный быстроходный транспорт класса Spearhead. Судно в длину достигает 103 м, а его ширина составляет 28,5 м. В движение этот катамаран приводят четыре двигателя суммарной мощностью 86 тыс. л. с. Судно может разгоняться до 80 км/час.

Десантный корабль может переправлять более 300 бойцов и почти 550 т оружия или военной техники. На борту есть вертолетная площадка. Катамаран сделан из легкого алюминиевого сплава.

Катамаран USNS Yuma зашел в Одессу. Фото: Думская

Катамаран USNS Yuma зашел в Одессу. Фото: Думская

Катамаран USNS Yuma зашел в Одессу. Фото: Думская

Напомним, 4 июля в порт Одессы вошли корабли НАТО — канадский фрегат Toronto, турецкий Turgutreis, румынский Regele Ferdinand и британский эсминец D37 Duncan.


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