Катамаран USNS Yuma зашел в Одессу. Фото: Думская

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Ракурс

В Одесский морской торговый порт 19 сентября зашел транспортно-десантный корабль USNS Yuma Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки.

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Боевой катамаран сопровождал катер морской охраны Государственной пограничной службы Украины. Сегодня утром корабль пришвартовался у причала 1-К. Цель сегодняшнего визита американский военных пока неизвестна. Об этом сообщает одесское издание «Думская».

Отмечается, что американский корабль направлялся в Грузию, но грузинские власти не позволили ему зайти в территориальные воды. Транспортник ждал разрешения 10 часов, а затем развернулся и направился в Одессу.

Как известно, USNS Yuma — восьмой по счету экспедиционный быстроходный транспорт класса Spearhead. Судно в длину достигает 103 м, а его ширина составляет 28,5 м. В движение этот катамаран приводят четыре двигателя суммарной мощностью 86 тыс. л. с. Судно может разгоняться до 80 км/час.

Десантный корабль может переправлять более 300 бойцов и почти 550 т оружия или военной техники. На борту есть вертолетная площадка. Катамаран сделан из легкого алюминиевого сплава.

Напомним, 4 июля в порт Одессы вошли корабли НАТО — канадский фрегат Toronto, турецкий Turgutreis, румынский Regele Ferdinand и британский эсминец D37 Duncan.