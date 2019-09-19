Катамаран USNS Yuma зайшов в Одесу. Фото: Думська

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В Одеський морський торговий порт 19 вересня зайшов транспортно-десантний корабель USNS Yuma Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки.

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Бойовий катамаран супроводжував катер морської охорони Державної прикордонної служби України. Сьогодні вранці корабель пришвартувався біля причалу 1-К. Мета сьогоднішнього візиту американський військових поки невідома. Про це повідомляє одеське видання «Думська».

Зазначається, що американський корабель прямував до Грузії, але грузинська влада не дозволила йому зайти в територіальні води. Транспортник чекав дозволу 10 годин, а потім розвернувся й попрямував до Одеси.

Як відомо, USNS Yuma — восьмий за рахунком експедиційний швидкохідний транспорт класу Spearhead. Судно в довжину сягає 103 м, а його ширина складає 28,5 м. В рух цей катамаран приводять чотири двигуни сумарною потужністю 86 тис. к. с. Судно може розганятися до 80 км/год.

Десантний корабель може переправляти понад 300 бійців та майже 550 т зброї або військової техніки. На борту є вертолітний майданчик. Катамаран зроблений з легкого алюмінієвого сплаву.

Нагадаємо, 4 липня в порт Одеси увійшли кораблі Північноатлантичного альянсу — канадський фрегат Toronto, турецький Turgutreis, румунський Regele Ferdinand і британський есмінець D37 Duncan.