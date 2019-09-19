Спікер ВРУ Дмитро Разумков підписав закон про імпічмент. Фото: Подробности

https://racurs.ua/ua/n127033-zakon-pro-impichment-prezydenta-pidpysav-golova-vru-razumkov.html

Ракурс

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 19 вересня підписав закон про імпічмент президента.

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Документ № 1012 «Про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент)» вже направлено на підпис президенту Володимиру Зеленському. Ініціатором документу був чинний глава держави, він визначав проект закону як невідкладний. Про це йдеться на веб-сторінці українського парламенту.

Як відомо, 10 вересня український парламент ухвалив у першому читанні законопроект про імпічмент президента. Після цього народні обранці підтримали документ остаточно, без передбачених регламентом обговорень та внесення правок.

На обидва читання законопроекту про імпічмент ВРУ витратила 10 хвилин. Жодна з фракцій, крім «Слуги народу», не підтримала цей документ. Опозиція прохала про розгляд правок, але ці прохання не приймалися.

Закон передбачає, що процедура імпічменту ініціюватиметься більшістю народних депутатів України від конституційного складу парламенту. Рішення вважатиметься ухваленим, якщо за нього проголосує не менш як три чверті нардепів від конституційного складу Ради — 338 осіб.