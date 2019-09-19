Суд зобов’язав Міграційну службу повернути громадянство священику УПЦ МП.

https://racurs.ua/ua/n127034-sud-zobov-yazav-migraciynu-slujbu-povernuty-ukrayinske-gromadyanstvo-iepyskopu-upc-mp-gedeonu.html

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Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) зобов’язав Державну міграційну службу повернути українське громадянство єпископу Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) Гедеону, який відомий ще як Юрій Харон.

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Посадовці ДМС у Волинській області зобов’язані внести у відповідні реєстри інформацію про скасування рішення про позбавлення громадянства Харона та відшкодувати йому грошові витрати на судовий збір. Про це 19 вересня повідомляє theБабель із посиланням на постанову суду.

Раніше нардеп Ігор Луценко повідомляв, що священик Української православної церкви Московського патріархату Юрій Харон має російське громадянство.

Нагадаємо, 13 лютого співробітники Державної прикордонної служби затримали в київському аеропорту «Бориспіль» єпископа Гедеона. Тоді священослужитель прилетів із німецького Франкфурта. Прикордонники заявляли, що вилучили у Гедеона український закордонний паспорт через те, що він має громадянство кількох країн. Також заявлялося, що священик займається антиукраїнською пропагандою.

У ДПСУ стверджували, що українське громадянство Юрія Харона було скасовано ще в червні 2018 року. Тоді Служба безпеки України поскаржилась на єпископа Гедеона в Управління міграційної служби у Волинській області.