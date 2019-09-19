Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
Суд зобов’язав Міграційну службу повернути громадянство священику УПЦ МП.

Суд зобов’язав Міграційну службу повернути українське громадянство єпископу УПЦ МП Гедеону (ДОКУМЕНТ)

19 вер 2019, 18:22
999

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) зобов’язав Державну міграційну службу повернути українське громадянство єпископу Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) Гедеону, який відомий ще як Юрій Харон.

Loading...

Посадовці ДМС у Волинській області зобов’язані внести у відповідні реєстри інформацію про скасування рішення про позбавлення громадянства Харона та відшкодувати йому грошові витрати на судовий збір. Про це 19 вересня повідомляє theБабель із посиланням на постанову суду.

Документ: theБабель

Раніше нардеп Ігор Луценко повідомляв, що священик Української православної церкви Московського патріархату Юрій Харон має російське громадянство.

Нагадаємо, 13 лютого співробітники Державної прикордонної служби затримали в київському аеропорту «Бориспіль» єпископа Гедеона. Тоді священослужитель прилетів із німецького Франкфурта. Прикордонники заявляли, що вилучили у Гедеона український закордонний паспорт через те, що він має громадянство кількох країн. Також заявлялося, що священик займається антиукраїнською пропагандою.

У ДПСУ стверджували, що українське громадянство Юрія Харона було скасовано ще в червні 2018 року. Тоді Служба безпеки України поскаржилась на єпископа Гедеона в Управління міграційної служби у Волинській області.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Закон про імпічмент президента підписав голова ВРУ Разумков

У четвер, 19 вересня, голова українського парламенту поставив підпис під законом № 1012 «Про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент)». Документ направлено на підпис главі держави

Новини України
17:49

Офіс президента заперечує узгодження «формули Штайнмайера» — Арахамія (ДОКУМЕНТ)

В Офісі президента Володимира Зеленського заперечують узгодження «формули Штайнмайера» про вибори на Донбасі, про який раніше заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко

Новини України
16:58

Кремль прокоментував застосування «формули Штайнмайера»

У Росії прокоментували застосування «формули Штайнмайера», яка передбачає проведення місцевих виборів на окупованій частині Донбасу, стверджуючи, що Україна висуває додаткові вимоги для реалізації раніше досягнутих домовленостей

Новини України
14:46
Новини партнерів
Загрузка...