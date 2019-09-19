В Брюсселе завершились трехсторонние газовые переговоры. Фото: Фокус

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Российская Федерация подтвердила готовность подписать новое соглашение о транзите своего газа в Европу через газотранспортную систему Украины.

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Российская сторона согласилась на транзит газа по европейским правилам. Такую позицию отстаивал Киев. Об этом 19 сентября после проведения трехсторонних газовых переговоров в Брюсселе заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, сообщает «Громадське».

Украина приехала уже с решениями, которые вчера были приняты в Кабинете министров относительно модели анбандлинга и относительно необходимых шагов передачи, в частности корпоративной материнской компании под Министерство финансов, чтобы обеспечить операционную и финансовую независимость газотранспортного оператора. Российская сторона подтвердила, европейская также будет сотрудничать и поддерживать Украину, — отметил Оржель.

Министр энергетики РФ Александр Новак также подтвердил, что Москва готова возобновить прямые поставки газа и заключить с Украиной транзитный контракт по нормам Европейского Союза. Как сообщает ТАСС, поставка газа в Европу через Украину может возобновиться уже в 2020 году.

Известно, что трехсторонние консультации продолжатся уже через месяц.

Ранее сообщалось, что российская компания «Газпром» согласилась заключить краткосрочное соглашение по транзиту газа с Украиной.

Напомним, 31 августа Украина, Польша и Соединенные Штаты Америки подписали меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики. Первым шагом сотрудничества станет налаживание поставок сжиженного газа из США через Польшу. Планируется построить специализированный интерконнектор, который объединит газотранспортные системы двух стран.