Зеленский и Трамп встретятся в сентябре. Фото: RFE

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Владимир Зеленский, президент Украины, 25 сентября встретится с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

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Встреча глав государств состоится в американском городе Нью-Йорк в рамках проведения очередной сессии Генассамблеи ООН. Стороны будут общаться 45 минут. Об этом 19 сентября со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщает DT.UA.

Собеседник издания заверил, что президенты будут обсуждать вопрос Донбасса, говорить о привлечении американских инвестиций в украинскую экономику. Кроме того, ожидается, что Трамп коснется и темы проведения расследования в отношении компании Burisma, в котором фигурирует сын его конкурента на выборах Джо Байдена.

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко подтвердил, что Зеленский посетит США 23 сентября для участия в Генеральной ассамблее ООН.

Напомним, 19 сентября президент Украины Владимир Зеленский обсудил свой первый официальный визит в Нью-Йорк с вице-президентом Соединенных татов Америки Майком Пенсом. Стороны пообщались относительно предстоящей встречи украинского лидера с Дональдом Трампом, которая должна состояться в рамках проведения Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Также представитель Вашингтона выразил благодарность команде украинского президента за то, как она смело ведет борьбу с коррупцией с помощью законодательных реформ.