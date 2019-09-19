Украина представила будущего оператора ГТС. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n127040-ukraina-predstavila-buduschego-operatora-gts.html

Ракурс

В Украине появится новый обособленный оператор газотранспортной системы.

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Сегодня, 19 сентября, на трехсторонних газовых переговорах в Брюсселе Украина представила будущего оператора ООО ОГТСУ. Общество уже передало российской стороне проекты договора о взаимодействии между операторами смежных газотранспортных систем, а также стандартный договор на транспортировку. Об этом 19 сентября сообщила пресс-служба НАК «Нафтогаз» в Facebook.

«Нафтогаз» передал россиянам дорожную карту действий для завершения отделения оператора ГТС (анбандлинга). Также стороны провели анализ открытых вопросов и согласились продолжить переговоры в октябре.

Главное — мы начали обсуждать переход на европейские правила в вопросе транспортировки российского газа территорией Украины. Есть сдержанный оптимизм. До следующего раунда переговоров в октябре есть много «домашней» работы по совершенствованию украинского законодательства. Надо наверстать время, которое было упущено на выдумывание «уникальных велосипедов», — отметил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Напомним, вице-президент Еврокомиссии по вопросам Енергосоюза Марош Шефчович заявил, что продление существующего контракта на поставку газа из РФ в Европу через Украину невозможно, поскольку субъектом со стороны Украины уже не будет выступать компания «Нафтогаз».

Ранее сообщалось, что на трехсторонних газовых переговорах в Брюсселе Российская Федерация подтвердила готовность подписать новое соглашение о транзите своего газа в Европу через газотранспортную систему Украины по европейским правилам. Российская сторона заявила, что поставки газа в Европу через Украину могут возобновиться уже в 2020 году.