Рынок земли в Украине заработает с 1 октября 2020 года. Фото: pxhere.com

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что земельная реформа заработает 1 октября 2020 года. В правительстве заявили, что сейчас в государстве существует только теневой рынок земли, а до открытия полноценного и прозрачного земельного рынка необходимо подготовиться.

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Владимир Зеленский, президент Украины, отметил, что землю смогут покупать только граждане Украины. Глав государства выступил против продажи земли иностранцам. Кроме того, компании, которые будут покупать землю, также должны быть под юрисдикцией Украины. Зеленский пообещал провести широкое публичное обсуждение будущей модели рынка земли.

Также сегодня Владимир Зеленский обсудил свой первый официальный визит в Нью-Йорк с вице-президентом США Майком Пенсом. Американский чиновник поблагодарил команде украинского президента за то, как она смело ведет борьбу с коррупцией с помощью законодательных реформ.

СМИ сообщили, что Владимир Зеленский встретится с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом 25 сентября в городе Нью-Йорк в рамках проведения очередной сессии Генассамблеи ООН. Отмечается, что стороны будут общаться 45 минут, будут обсуждать вопрос Донбасса и привлечение американских инвестиций в экономику Украины.

Верховная Рада 19 сентября приняла в целом проект закона № 1066 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти». Изменения касаются ограничения действия законодательства о труде на государственную службу, упрощении порядка принятия на работу в государственные структуры. Кроме того, новация вводит контрактную государственную службу.

Председатель украинского парламента Дмитрий Разумков сегодня поставил подпись под законом № 1012 «Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)». Документ направлен на подпись Владимиру Зеленскому.

Российская Федерация 19 сентября на трехсторонних газовых переговорах в Брюсселе подтвердила готовность подписать новое соглашение о транзите газа в Европу через Украину. Москва согласилась на транзит газа через украинскую ГТС по европейским правилам, этого добивался Киев. Трехсторонние консультации по газовому вопросу продолжатся уже через месяц.

Украина на трехсторонних газовых переговорах в Брюсселе представила будущего оператора газотранспортной системы — ООО ОГТСУ. Общество уже передало российской стороне проекты договора о взаимодействии между операторами смежных газотранспортных систем, а также стандартный договор на транспортировку.