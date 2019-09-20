В Одессе в школьной столовой отравились полсотни учеников, фото — АКМЦ

https://racurs.ua/n127043-v-odesse-v-shkolnoy-stolovoy-otravilis-polsotni-uchenikov.html

Ракурс

В Одессе в школьной столовой отравились полсотни учеников. В больницы отвезли пока пятерых школьников. Все они питались в столовой учебного заведения.

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Инцидент произошел в школе № 11 Одессы. К медикам обратились 53 ученика, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Чрезвычайники сообщили, что больных привозили в городскую инфекционную больницу в течение четырех дней — 15−19 сентября. Предварительный диагноз — пищевое отравление. Все дети употребляли пищу в школьной столовой. Медики проводят комплекс противоэпидемических мероприятий.

Это не первое пищевое отравление в украинских школах с начала нового учебного года. В середине сентября «Ракурс» сообщал о массовом отравлении в школе № 2 города Казатин в Винницкой области. На больничные койки попали 40 человек, среди которых 35 детей и учителя. Предварительный диагноз пострадавших — острый гастроэнтероколит. Все они питались в школьной столовой.