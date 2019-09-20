Новости Волыни: в Луцке горел военный госпиталь, расположенный в монастыре XVIII века, фото — ГСЧС

https://racurs.ua/n127044-v-lucke-gorel-voennyy-gospital-raspolojennyy-v-monastyre-xviii-veka-video-foto.html

Ракурс

В Луцке в ночь с 19 на 20 сентября горел военный госпиталь. Спасатели и медики эвакуировали почти 100 человек. Здание госпиталя находится в бывшем монастыре ордена тринитариев, который построили в начале XVIII века.

Loading...

О пожаре в Луцком гарнизонном военном госпитале сообщили в 2.36, горела кровля здания. Площадь пожара составляла около 500 кв. м. Тушить огонь прибыли 12 единиц техники не только из Луцка, но и близлежащих райцентров.

Сложность тушения заключалась в том, что огонь быстро распространялся, поскольку перекрытия старого здания были деревянными.

Во время эвакуации больных и персонала вывезли 91 человек, из которых семеро больных в тяжелом состоянии. Пациентов увезли в городскую клиническую больницу. Через два часа пожар был ликвидирован.