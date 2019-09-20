Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Новости Волыни: в Луцке горел военный госпиталь, расположенный в монастыре XVIII века, фото — ГСЧС

В Луцке горел военный госпиталь, расположенный в монастыре XVIII века (ВИДЕО, ФОТО)

20 сен 2019, 08:43
999

В Луцке в ночь с 19 на 20 сентября горел военный госпиталь. Спасатели и медики эвакуировали почти 100 человек. Здание госпиталя находится в бывшем монастыре ордена тринитариев, который построили в начале XVIII века.

Loading...

О пожаре в Луцком гарнизонном военном госпитале сообщили в 2.36, горела кровля здания. Площадь пожара составляла около 500 кв. м. Тушить огонь прибыли 12 единиц техники не только из Луцка, но и близлежащих райцентров.

Новости Волыни: в Луцке горел военный госпиталь, расположенный в монастыре XVIII века, фото — ГСЧС

Новости Волыни: в Луцке горел военный госпиталь, расположенный в монастыре XVIII века, фото — ГСЧС

Сложность тушения заключалась в том, что огонь быстро распространялся, поскольку перекрытия старого здания были деревянными.

Во время эвакуации больных и персонала вывезли 91 человек, из которых семеро больных в тяжелом состоянии. Пациентов увезли в городскую клиническую больницу. Через два часа пожар был ликвидирован.

Новости Волыни: в Луцке горел военный госпиталь, расположенный в монастыре XVIII века, фото — ГСЧС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Главные новости за 19 сентября: в Кабмине сообщили о земельной реформе, Вашингтон анонсировал встречу Зеленского с Трампом

Главными новостями сегодняшнего дня можно считать анонс земельной реформы в Украине, разговор Зеленского с вице-президентом США Майком Пенсом и принятие Верховной Радой ряда важных законов

Новости Украины
22:56   19 сен
Новости партнеров
Загрузка...