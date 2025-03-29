https://racurs.ua/n205165-usaid-oficialno-prekraschaet-svou-deyatelnost-gosdep-ssha.html

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Агентство з міжнародного розвитку (USAID) очікує реорганізація.

Державний департамент США оголосив про офіційне закриття USAID і повідомив Конгрес про те, що передає собі частину функцій Агентства в рамках реорганізації. Будуть закриті програми, які не відповідають пріоритетам адміністрації Дональда Трампа. Про це йдеться в офіційній заяві Держдепу.

Зазначається, що будуть залишені важливі програми порятунку життя та стратегічні інвестиції, які зміцнюють партнерів США та саму Америку. Однак у заяві не уточнили, про які програми йдеться.

Реорганізацію Агентства планують завершити до 1 липня цього року року.

На жаль, USAID давно відійшов від своєї початкової місії. Як наслідок, прибутки були надто малими, а витрати — надто високими, — йдеться у заяві.

Як відомо, USAID — агенція США з міжнародного розвитку, заснована у 1961 році. Має регіональні місії у Центральній та Південній Африці, Азії, на Близькому Сході, Латинській Америці та країнах Карибського басейну, а також у Європі.

Нагадаємо, 10 березня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати Америки скасовують 83% програм USAID. Рештою 18% програм (приблизно 1 тис. контрактів) буде керувати DOGE, яким керує Ілон Маск. Загалом було скасовано 5 тис. 200 контрактів.

Рішення про скорочення програм Агентства США з міжнародного розвитку було ухвалене після 6-тижневого перегляду.