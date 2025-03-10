США скасовують 83% програм USAID. Фото:

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Сполучені Штати Америки скасовують 83% програм USAID.

Рішення про скорочення програм Агентства США з міжнародного розвитку було ухвалене після 6-тижневого перегляду. Загалом скасовано 5 тис. 200 контрактів. Рештою 18% програм (приблизно 1 тис. контрактів) буде керувати DOGE, яким керує Ілон Маск. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо.

За його словами Рубіо, на скасовані програми було витрачено десятки мільярдів доларів «у спосіб, який не відповідав (а в деяких випадках навіть завдав шкоди) основним національним інтересам Сполучених Штатів».

Дякуємо DOGE і нашому працьовитому персоналу, який дуже багато працював, щоб досягти цієї запізнілої та історичної реформи, — зазначив держсек.

Як відомо, Як відомо, USAID — це незалежна урядова установа, заснована Конгресом США у 1961 році. В агентстві працює близько 10 тис. осіб, дві третини з яких перебувають за межами Сполучених Штатів.

USAID є найбільшим у світі донором. Це агентство надало 42% усієї гуманітарної допомоги, яку відстежувала ООН у 2024 році. Ці програми діють і в Україні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявляв про намір скоротити штат USAID з 10 тис. до 300 осіб. А раніше він заморозив кошти агентства в січні в очікуванні внутрішньої перевірки, що вплинуло на велику кількість ініціатив по всьому світу.