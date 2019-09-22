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Ракурс
В Японії вирує тайфун: постраждали близько 20 осіб. Фото: 20 минут Украина

В Японії вирує тайфун: постраждали близько 20 осіб

22 вер 2019, 08:25
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Тайфун «Капа» налетів на японську префектуру Окінава. В результаті стихійного лиха 19 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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Двох осіб знесло водою під час серфінгу в префектурі Міядзакі на південно-західному головному острові Кюсю. Одна людина зникла безвісти, а 60-річний чоловік був убитий. Про це повідомляють Kyodo News.

Через тайфун у аеропортах скасували понад 300 рейсів. Синоптики прогнозують, що ввечері 22 вересня стихійне лихо досягне острова Кюсю.

Тайфун «Тапа» сформувався в Тихому океані. Наразі швидкість вітру становить 72 км/год, а пориви — до 108 км/ч.

Навколо міста Міядзакі за одну годину в суботу вранці випало понад 120 мм дощу. На півночі Кюсю очікуються опади до 300 мм, а на півдні — до 400 мм.

Як раніше повідомляв «Ракурс», на початку вересня в Японії вирував тайфун «Факсай», який знеструмив близько 885 тис. будинків і став причиною загибелі і поранень людей.


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