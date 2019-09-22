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Отравление "Новичком" в Эймсбери: британец хочет подать в суд на Россию. Фото: народна правда
Отравление «Новичком» в Эймсбери: британец хочет подать в суд на Россиюhttps://racurs.ua/n127124-otravlenie-novichkom-v-eymsberi-britanec-hochet-podat-v-sud-na-rossiu.htmlРакурс
Британец Чарли Роули, который пострадал от отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок» летом 2018 года, решил подать в суд на Россию.
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Роули надеется получить от Москвы компенсацию в размере до 1 млн фунтов стерлингов. Британец уже нанял адвоката. Об этом сообщает The Miror, передает «РБК-Украина».
Адвокатом Роули стал Патрик Магуайир, который представлял интересы жертв террористических атак на Вестминстерском мосту в Лондоне в 2017 году.
Роули отмечает, что отравление очень сильно повлияло на его жизнь и теперь он хочет справедливости. В результате отравления его девушка Дон Стерджесс погибла спустя несколько дней.
В марте этого года сын Стерджесс написал письмо президенту России Владимиру Путину с требованием справедливого наказания для виновников.
Как ранее сообщал «Ракурс», в конце августа вступили в силу санкции против РФ из-за отравления «Новичком» бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Отравление в Эймсбери произошло спустя несколько месяцев после этого.
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