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Смертельна ДТП у Хмельницькій області: загинули четверо. Фото: Сегодня

Смертельна ДТП у Хмельницькій області: загинули четверо (ФОТО)

22 вер 2019, 10:54
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У Хмельницькій області сталася смертельна аварія, в результаті якої загинули четверо осіб.

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Трагічний інцидент стався близько 2.00 у Деражнянському районі біля села Новосілка. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Хмельницькій області.

Встановлено, що 25-річний водій за кермом автомобіля Ford Mondeo не впорався з керуванням та зіткнувся з електроопорою. Від сили удару автівку перекинуло.

ДТП у Хмельницькій області. Фото: ГУНП

Четверо пасажирів, які сиділи на задньому сидінні, загинули від отриманих травм на місці. Усі вони були місцевими жителями.

Водій автомобіля був госпіталізований до медичного закладу з політравмами. Ще один пасажир не постраждав.

За попередньої інформацією поліції, водій автомобіля був у стані алкогольного сп’яніння.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом скоєння дій, передбачених ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Зловмиснику загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Нагадаємо, напередодні у смертельній аварії в Одеській області загинули дев’ятеро осіб.

Джерело: Ракурс


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