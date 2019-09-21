Під Одесою в ДТП з маршруткою загинули дев'ятеро людей. Фото: kp.ua

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ДТП в Одеській області за участю маршрутного таксі сталося сьогодні, 21 вересня. В результаті зіткнення вантажівки і переповненої маршрутки загинули дев’ятеро осіб.

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Смертельна аварія сталася між селами Нова Долина і Прилиманське, які розташовані в Овідіопольському районі Одеської області, повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ України.

За даними силового відомства, маршрутне таксі слідувало в Одесу. У свою чергу вантажівка рухалася від обласного центру.

В результаті зіткнення троє людей отримали різні травми. При цьому в міністерстві не виключають, що число постраждалих може бути більше. В даний момент уточнюються деталі смертельної аварії.

Нагадаємо, що 18 вересня на автодорозі «Канів-Чигирин-Кременчук» зіткнулися автомобіль BMW і рейсовий автобус. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали 10 осіб. Серед постраждалих восьмеро дорослих і дві дитини.