Генштаб почав роботу над планом розведення сил на Донбасі — Загороднюк. Фото: Страна

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Розведення сил на Донбасі не відбуватиметься одночасно по всій лінії розмежування. Про це заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк.

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У Генеральному штабі Збройних сил України вже почали роботу над планом розведення сил і засобів на сході України, сказав він в інтерв’ю «Радіо Свобода». Міністр зазначив, що дані процеси не є відступом української армії.

Він додав, що розведення сил буде проходити поступово і не на всій території відразу. При цьому буде йти жорстке спостереження за тим, щоб бойовики робили аналогічні дії, розповів Загороднюк.

Говорячи про план, над яким працює Генштаб, міністр зазначив, що він буде включати в себе ризики, які можуть виникнути при розведенні сил.

Дійсно, план розведення зараз створюється. Зараз Генштаб над цим працює. Звичайно, він буде представлений, він буде враховувати всі ризики. І, звичайно, щодо кожної з цих ділянок буде йти підготовка, пояснення, пророблення всіх технічних питань, логістичних, питань безпеки і так далі, — сказав Загороднюк.

Нагадаємо, що Україна підтвердила готовність до розведення сил в Золотом і Петровському.