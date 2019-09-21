В Україні дещо потеплішає, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n127110-pogoda-v-ukrayini-22-veresnya-descho-poteplishaie-v-bilshosti-regioniv-bez-opadiv-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 22 вересня буде дещо теплішою, ніж у попередню добу. Температура повітря вночі становитиме 4−9°, на півдні — до 11°, вдень — 14−23°.

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Опади очікуються лише в частині східних та північних регіонів. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

У Києві 21 вересня вночі дощитиме, вдень — без опадів. Вночі стовпчики термометрів покажуть 7−9°, вдень — 17−19°. Вітер західний, 7−12 м/с.

У Львові наступної доби опади не очікуються. Вночі температура повітря становитиме 6−8°, вдень — 18−20°. Вітер західний, 7−12 м/с.

В Одесі синоптики опадів також не прогнозують. Вночі термометри покажуть 9−11°, вдень — 21−23°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

У Дніпрі 22 вересня доба мине без опадів. Температура вночі — 6−8°, вдень — 16−18°. Вітер західний, 7−12 м/с.

У Харкові протягом доби дощитиме. Вночі — 4−6°, вдень — 14−16°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

На Закарпатті метеорологи опадів не обіцяють. Вночі температура опуститься до 4−6°, вдень підніметься до 20−22°. Вітер західний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан в Україні 22 вересня буде досить спокійним. Очікувати варто лише на невеликі збурення, здебільшого в першій половині дня.

Нагадаємо, синоптики очікують, що цьогорічний вересень буде теплішим, ніж зазвичай.