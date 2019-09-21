Ракурсhttps://racurs.ua/
В Украине немного потеплеет, фото: «Ракурс»
Погода в Украине 22 сентября: немного потеплеет, в большинстве регионов — без осадков (КАРТА)https://racurs.ua/n127110-pogoda-v-ukraine-22-sentyabrya-nemnogo-potepleet-v-bolshinstve-regionov-bez-osadkov-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 22 сентября будет несколько теплее, чем в предыдущие сутки. Температура воздуха ночью составит 4−9°, на юге — до 11°, днем - 14−23°.
Loading...
Осадки ожидаются лишь в части восточных и северных регионов. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
В Киеве 21 сентября ночью будет идти дождь, днем — без осадков. Ночью столбики термометров покажут 7−9°, днем - 17−19°. Ветер западный, 7−12 м/с.
Во Львове в течении ближайших суток осадки не ожидаются. Ночью температура воздуха составит 6−8°, днем — 18−20°. Ветер западный, 7−12 м/с.
В Одессе синоптики осадков также не прогнозируют. Ночью градусники покажут 9−11°, днем - 21−23°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.
В Днепре 22 сентября пройдет без осадков. Температура ночью — 6−8°, днем - 16−18°. Ветер западный, 7−12 м/с.
В Харькове в течение суток будет идти дождь. Ночью — 4−6°, днем - 14−16°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.
На Закарпатье метеорологи осадков не обещают. Ночью температура опустится до 4−6°, днем поднимется до 20−22°. Ветер западный, 7−12 м/с.
Геомагнитная обстановка в Украине 22 сентября будет достаточно спокойной. Ожидать стоит лишь небольших возмущений, преимущественно в первой половине дня.
Напомним, синоптики ожидают, что нынешний сентябрь будет теплее, чем обычно.
Загрузка...