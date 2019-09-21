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В Украине немного потеплеет, фото: «Ракурс»

Погода в Украине 22 сентября: немного потеплеет, в большинстве регионов — без осадков (КАРТА)

21 сен 2019, 15:15
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Погода в Украине 22 сентября будет несколько теплее, чем в предыдущие сутки. Температура воздуха ночью составит 4−9°, на юге — до 11°, днем ​​- 14−23°.

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Осадки ожидаются лишь в части восточных и северных регионов. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

В Киеве 21 сентября ночью будет идти дождь, днем — без осадков. Ночью столбики термометров покажут 7−9°, днем ​​- 17−19°. Ветер западный, 7−12 м/с.

Во Львове в течении ближайших суток осадки не ожидаются. Ночью температура воздуха составит 6−8°, днем — ​18−20°. Ветер западный, 7−12 м/с.

В Одессе синоптики осадков также не прогнозируют. Ночью градусники покажут 9−11°, днем ​​- 21−23°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

В Днепре 22 сентября пройдет без осадков. Температура ночью — 6−8°, днем ​​- 16−18°. Ветер западный, 7−12 м/с.

В Харькове в течение суток будет идти дождь. Ночью — 4−6°, днем ​​- 14−16°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

На Закарпатье метеорологи осадков не обещают. Ночью температура опустится до 4−6°, днем ​​поднимется до 20−22°. Ветер западный, 7−12 м/с.

Погода в Украине 22 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Украине 22 сентября будет достаточно спокойной. Ожидать стоит лишь небольших возмущений, преимущественно в первой половине дня.

Геомагнитная обстановка в Киеве 22 сентября. Фото: Gismeteo

Напомним, синоптики ожидают, что нынешний сентябрь будет теплее, чем обычно.

Источник: Ракурс


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