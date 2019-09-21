Алексей Гончаренко планирует посетить следующую сессию ПАСЕ, фото: Алексей Гончаренко, Facebook

https://racurs.ua/n127109-chast-ukrainskoy-delegacii-posetit-sessiu-pase-goncharenko.html

Ракурс

Представители предыдущей украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), которые вошли в ее новый состав, планируют посетить сессию ПАСЕ, запланированную на 30 сентября.

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Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук заявил член украинской делегации народный депутат из фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, который также входил в состав делегации от Верховной Рады предыдущего созыва.

По его словам, поскольку Украина не подает состав новой делегации в ПАСЕ, реагируя таким образом на возвращение туда России, действующим остается старый состав делегации Верховной Рады.

Но интересы Украины нужно отстаивать, — отметил Гончаренко. — Считаю недопустимым, чтобы на такой важной международном площадке, как ПАСЕ, звучала позиция Кремля и не звучала наша позиция.

По мнению Гончаренко, важно также, чтобы в работе сессии приняла новая руководительница украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько.

Нужно входить в курс дел и продолжить работу по формированию коалиции стран, которые будут бороться за сохранение Совета Европы как авторитетной международной организации, которая отстаивает демократию, права человека и верховенство права, — подчеркивает Гончаренко. — Иначе победителем в этой ситуации выйдет Путин.

Гончаренко также обратился к СМИ с призывом не распространять информацию о том, что Украина якобы отказывается от представительства в Совете Европы.

Он отметил, что Украина только не подает состав новой делегации в знак того, что наше государство не поддерживает решение о возвращении в ПАСЕ парламентской делегации России. Однако часть делегации будет в ПАСЕ, чтобы озвучивать позицию нашего государства.

Напомним, глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко сегодня в своем Фейсбуке сообщил, что украинская делегация не будет участвовать в ближайшей сессии ПАСЕ ввиду нарушения этой организацией собственных принципов.