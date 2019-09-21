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Ракурс
Заседание Верховной Рады, фото: Офис президента

КИУ назвал депутатов, которые пропустили более 90% голосований

21 сен 2019, 13:53
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В Верховной Раде IX созыва 17 депутатов пропустили более 90% голосований.

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Об этом сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины (КИУ).

Больше всего таких народных избранников во фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 14. Это Вадим Рабинович (принял участие в 1% голосований), Юрий Солод (2%), Ренат Кузьмин (3%), Вадим Столар (5%), Юрий Бойко (5%), Виктор Медведчук (5%), Юлия Левочкина (5%), Григорий Суркис (6%), Тарас Козак (6%), Александр Фельдман (6%), Игорь Абрамович (6%), Сергей Ларин (6%), Александр Пузанов (10%) и Виталий Борт (10%).

Из депутатской группы «За будущее» в этот перечень попали Анатолий Урбанский (принял участие в 6% голосований) и Антон Яценко (6%), член фракции Всеукраинского объединения «Батькивщина» Сергей Тарута участвовал только в 7% голосований.

Отмечается, что эти народные депутаты, как правило, присутствовали на заседаниях парламента, однако пропустили голосования без уважительных причин.

Среди руководителей парламентских фракций показатели голосований являются такими: Давид Арахамия («Слуга народа», принял участие в 79% голосований), Юрий Бойко («Оппозиционная платформа — За жизнь», 5%), Вадим Рабинович («Оппозиционная платформа — За жизнь», 1%), Юлия Тимошенко («Батькивщина», 23%), Артур Герасимов («Европейская солидарность», 68%), Ирина Геращенко («Европейская солидарность», 53%), Сергей Рахманин («Голос», 56%) Виктор Бондарь (группа «За будущее», 28%), Тарас Батенко (группа «За будущее», 58%).

Всего Верховная Рада IX созыва уже провела 15 пленарныхзаседаний, во время которых состоялись 548 голосований.

Напомним, в начале августа КИУ назвал партии, для которых стоимость одного голоса избирателя на внеочередных парламентских выборах 21 июля оказалась наибольшей. Всего тогда в выборах участвовали 22 партии.

Источник: Ракурс


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