Засідання Верховної Ради, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n127108-kvu-nazvav-deputativ-yaki-propustyly-ponad-90-golosuvan.html

Ракурс

У Верховній Раді IX скликання 17 депутатів пропустили понад 90% голосувань.

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Про це повідомляє прес-служба Комітету виборців України (КВУ).

Найбільше таких народних обранців у фракції «Опозиційна платформа — За життя» — 14. Це Вадим Рабінович (взяв участь в 1% голосувань), Юрій Солод (2%), Ренат Кузьмін (3%), Вадим Столар (5%), Юрій Бойко (5%), Віктор Медведчук (5%), Юлія Льовочкіна (5%), Григорій Суркіс (6%), Тарас Козак (6%), Олександр Фельдман (6%), Ігор Абрамович (6%), Сергій Ларін (6%), Олександр Пузанов (10%) та Віталій Борт (10%).

Із депутатської групи «За майбутнє" до цього переліку потрапили Анатолій Урбанський (взяв участь у 6% голосувань) та Антон Яценко (6%), член фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Сергій Тарута брав участь лише в 7% голосувань.

Зазначається, що ці народні депутати, як правило, були присутні на засіданнях парламенту, проте пропустили голосування без поважних причин.

Серед очільників парламентських фракцій показники голосувань є такими: Давид Арахамія («Слуга Народу», взяв участь у 79% голосувань), Юрій Бойко («Опозиційна платформа — За життя», 5%), Вадим Рабінович («Опозиційна платформа — За життя», 1%), Юлія Тимошенко («Батьківщина», 23%), Артур Герасимов («Європейська солідарність», 68%), Ірина Геращенко («Європейська солідарність», 53%), Сергій Рахманін («Голос», 56%), Віктор Бондар (група «За майбутнє", 28%), Тарас Батенко (група «За майбутнє", 58%).

Загалом Верховна Рада IX скликання вже провела 15 пленарних засідань, під час яких відбулося 548 голосувань.

Нагадаємо, на початку серпня КВУ назвав партії, для яких вартість одного голосу виборця на позачергових парламентських виборах 21 липня виявилася найбільшою. Всього тоді у виборах брали участь 22 партії.