Обрано очільників українських делегацій в ПА НАТО та ОБСЄ, фото: 112.ua

https://racurs.ua/ua/n127107-ukrayinski-delegaciyi-v-parlamentskyh-asambleyah-nato-ta-obsie-ocholyly-deputaty-vid-slugy-narodu.html

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Депутати з фракції «Слуга народу» очолили українські делегації в парламентських асамблеях НАТО та ОБСЄ.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва народний депутат Богдан Яременко.

Так, делегацію в ПА ОБСЄ очолив Микита Потураєв, делегацію в ПА НАТО — Єгор Чернєв.

І хоча невдоволені іноді бувають, міжнародна діяльність парламенту є справді багатопартійною — усі делегації, групи і т. д. складаються з представників різних фракцій, формування інституцій відбувається відкрито і демократично, — наголосив Яременко.

За словами Яременка, також триватиме робота з такими міжнародними об'єднаннями як з ГУАМ (регіональне об'єднання Грузії, України, Азербайджану та Молдови), ПАЧЕС (Парламентська асамблея Організації Чорноморського економічного співробітництва), Євронест (парламентська асамблея Східного партнерства між Європейським Союзом та його східноєвропейськими партнерами) тощо.

Вчора було обрано керівника української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Ним стала Єлизавета Ясько, котра також є народним депутатом зі «Слуги народу».

Нагадаємо, Яременко сьогодні також повідомив, що українська делегація не братиме участі в найближчій сесії ПАРЄ.