Избраны руководители украинских делегаций в ПА НАТО и ОБСЕ, фото: 112.ua

https://racurs.ua/n127107-ukrainskie-delegacii-v-parlamentskih-assambleyah-nato-i-obse-vozglavili-deputaty-ot-slugi-naroda.html

Ракурс

Депутаты из фракции «Слуга народа» возглавили украинские делегации в парламентских ассамблеях НАТО и ОБСЕ.

Loading...

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества народный депутат Богдан Яременко.

Так, делегацию в ПА ОБСЕ возглавил Никита Потураев, делегацию в ПА НАТО — ЕгорЧернев.

И хотя недовольные иногда бывают, международная деятельность парламента является действительно многопартийной — все делегации, группы и т. д. состоят из представителей различных фракций, формирование институтов происходит открыто и демократично, — отметил Яременко.

По словам Яременко, также будет продолжаться работа с такими международными объединениями как с ГУАМ (региональное объединение Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы), ПАЧЭС (Парламентская ассамблея Организации Черноморского экономического сотрудничества), Евронест (парламентская ассамблея Восточного партнерства между Европейским Союзом и его восточноевропейскими партнерами) и другими.

Вчера был избран руководитель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Им стала Елизавета Ясько, которая также является народным депутатом из «Слуги народа».

Напомним, Яременко сегодня также сообщил, что украинская делегация не будет участвовать в ближайшей сессии ПАСЕ.