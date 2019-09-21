Ученые нашли способ безопасного увеличения емкости аккумуляторов, фото: MaxPixel

https://racurs.ua/n127106-nanocepi-pomogut-povysit-emkost-akkumulyatorov-mobilnyh-telefonov-foto.html

Ракурс

Увеличить емкость аккумуляторов мобильных устройств, сделать их более стабильным и сократить время зарядки, поможет новая технология, созданная учеными из Университет Пердью (США).

Loading...

Разработанная учеными сетевая структура, получившая название «наноцепь сурьмы» — металлоида, который, как известно, увеличивает емкость литий-ионных батарей, позволяет обойти физические ограничения, препятствующие внедрению новых мощных элементов питания, сообщает пресс-служба вуза.

Продолжительность работы аккумулятора зависит от количества положительно заряженных ионов лития, которые могут храниться в негативном материале электрода аккумулятора. Если у батареи заканчиваются эти ионы, она не может генерировать электрический ток для работы устройства и в конечном счете выходит из строя.

Материалы с более высокой емкостью для хранения ионов лития или слишком тяжелые, или имеют неправильную форму, чтобы стать заменителем графита — электродного материала, используемого в современных батареях, отмечают ученые.

«Наноцепь сурьмы» предоставляет потенциальный способ преобразования этих материалов в новую конструкцию электродов, которая позволит решить эти проблемы.

Некоторые типы коммерческих аккумуляторов уже используют углеродно-металлические композиты, похожие на отрицательные электроды на основе сурьмы, но этот материал имеет тенденцию к расширению до трех раз по сравнению с ионами лития, что может иметь опасные последствия во время зарядки батареи.

Если вы хотите увеличить емкость аккумуляторов своего смартфона, вы не будете носить с собой что-то опасное, — отмечают исследователи.

Благодаря применению химических соединений — восстановителя и нуклеина — ученые соединили крошечные частицы сурьмы в форму наноцепи, которая могла бы соответствовать требуемому расширению. Именно применяемый учеными восстановитель — боран аммиака, отвечает за создание пустых пространств — пор внутри наноцепи, которые могут выдерживать расширение и предотвращать выход электродов из строя.

Команда исследователей применила боран аммиака к нескольким различным соединениям сурьмы, обнаружив, что структура наноцепи была получена только из хлорида сурьмы.

Наноцепь также обеспечивает стабильность емкости ионов лития в течение как минимум 100 циклов зарядки-разрядки.

По сути, нет никаких изменений от цикла 1 до цикла 100, так что у нас нет причин думать, что цикл 102 не будет таким же, — отмечают исследователи.

По словам ученых, использовавших в своих исследованиях аккумуляторы размером с монету, новая конструкция электрода также может быть масштабируемой для больших батарей и в дальнейшем они планируют протестировать ее на различных типах аккумуляторов.

Напомним, недавно у американских астронавтов возникли трудности при монтаже аккумулятора солнечных батарей в открытом космосе.