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Ученые нашли способ безопасного увеличения емкости аккумуляторов, фото: MaxPixel

«Наноцепи» помогут повысить емкость аккумуляторов мобильных телефонов (ФОТО)

21 сен 2019, 12:59
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Увеличить емкость аккумуляторов мобильных устройств, сделать их более стабильным и сократить время зарядки, поможет новая технология, созданная учеными из Университет Пердью (США).

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Разработанная учеными сетевая структура, получившая название «наноцепь сурьмы» — металлоида, который, как известно, увеличивает емкость литий-ионных батарей, позволяет обойти физические ограничения, препятствующие внедрению новых мощных элементов питания, сообщает пресс-служба вуза.

Продолжительность работы аккумулятора зависит от количества положительно заряженных ионов лития, которые могут храниться в негативном материале электрода аккумулятора. Если у батареи заканчиваются эти ионы, она не может генерировать электрический ток для работы устройства и в конечном счете выходит из строя.

Материалы с более высокой емкостью для хранения ионов лития или слишком тяжелые, или имеют неправильную форму, чтобы стать заменителем графита — электродного материала, используемого в современных батареях, отмечают ученые.

«Наноцепь сурьмы» предоставляет потенциальный способ преобразования этих материалов в новую конструкцию электродов, которая позволит решить эти проблемы.

Художественное изображение батареи с медным электродом (слева), содержащей черную наноцепочку, которая может увеличить емкость батареи и сократить время зарядки, иллюстрация: Генри Хаман

Новый метод может позволить получить более качественные материалы для изготовления аккумуляторных электродов путем преобразования их в структуру с наноцепочаками, черный материал на этом медном электроде аккумулятора, фото: Кейла Уайлс

Некоторые типы коммерческих аккумуляторов уже используют углеродно-металлические композиты, похожие на отрицательные электроды на основе сурьмы, но этот материал имеет тенденцию к расширению до трех раз по сравнению с ионами лития, что может иметь опасные последствия во время зарядки батареи.

Если вы хотите увеличить емкость аккумуляторов своего смартфона, вы не будете носить с собой что-то опасное, — отмечают исследователи.

Благодаря применению химических соединений — восстановителя и нуклеина — ученые соединили крошечные частицы сурьмы в форму наноцепи, которая могла бы соответствовать требуемому расширению. Именно применяемый учеными восстановитель — боран аммиака, отвечает за создание пустых пространств — пор внутри наноцепи, которые могут выдерживать расширение и предотвращать выход электродов из строя.

Команда исследователей применила боран аммиака к нескольким различным соединениям сурьмы, обнаружив, что структура наноцепи была получена только из хлорида сурьмы.

Наноцепь также обеспечивает стабильность емкости ионов лития в течение как минимум 100 циклов зарядки-разрядки.

По сути, нет никаких изменений от цикла 1 до цикла 100, так что у нас нет причин думать, что цикл 102 не будет таким же, — отмечают исследователи.

По словам ученых, использовавших в своих исследованиях аккумуляторы размером с монету, новая конструкция электрода также может быть масштабируемой для больших батарей и в дальнейшем они планируют протестировать ее на различных типах аккумуляторов.

Напомним, недавно у американских астронавтов возникли трудности при монтаже аккумулятора солнечных батарей в открытом космосе.


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