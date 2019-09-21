Украинская делегация не будет участвовать в сессии ПАСЕ, заявили в «Слуге народа»

Делегация Верховной Рады не поедет на сессию ПАСЕ, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n127105-ukrainskaya-delegaciya-ne-budet-uchastvovat-v-sessii-pase-zayavili-v-sluge-naroda.html

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Делегация Верховной Рады Украины не будет участвовать в ближайшей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

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Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил член фракции «Слуга народа», глава парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.

Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с достаточно откровенным игнорированиемее интересов, Украина пока воздержится от командировки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, — отметил Яременко.

По его словам, вместо этого усилия будут сосредоточены на подготовке украинской делегации и проведении консультаций с другими членами Совета Европы «с целью выработки плана возвращения доверия к ПАСЕ».

Яременко отметил, что этот подход поддержало большинство фракций Верховной Рады.

Вчера был избран глава украинской делегации в ПАСЕ. Делегацию возглавила народный депутат из «Слуги народа» Елизавета Ясько. Ее кандидатуру поддержали 13 членов делегации. Первым заместителем главы делегации стал народный депутат из «Батькивщины» Сергей Соболев, заместителем — представитель фракции «Голос» Рустем Умеров.

Напомним, вчера Верховная Рада внесла изменения в календарный план своей второй сессии, которые сделали невозможным участие народных избранников в работе ПАСЕ. По мнению представителей оппозиции, это решение парламента вызвано желанием до 8 октября принять закон «О столице Украины — городе-герое Киеве», который предусматривает проведение внеочередных выборов в столице 8 декабря.