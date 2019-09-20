Рада изменила календарный план сессии, исключив участие нардепов в работе ПАСЕ, фото — Etcetera

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Верховная Рада 20 сентября по сокращенной процедуре рассмотрела и приняла постановление «О внесении изменений в календарный план проведения второй сессии Верховной Рады Украины девятого созыва». В начале октября Рада будет работать в те дни, когда в Страсбурге пройдет сессия ПАСЕ.

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За это проголосовал 231 депутат. Постановление вносит изменения в календарный план проведения второй сессии Верховной Рады девятого созыва. Документ предусматривает проведение пленарных заседаний 2−4 октября, а с 7 по 11 октября депутаты будут работать в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях и группах.

Предыдущий вариант плана предусматривал работу нардепов в зале 7−11 октября.

Депутаты от оппозиции, которые выступили с трибуны Рады, отметили, что такое изменение календарного плана означает, что Украина не сможет отправить своих представителей на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Европы (ПАСЕ). Она будет проходить 30 сентября — 4 октября.

После этой сессии в октябре Венецианская комиссия Совета Европы обсудит вопрос соответствия международным стандартам проведения в 2016 году выборов в Госдуму РФ, в частности на территории оккупированного Крыма, по результатам которых была сформирована российская делегация в ПАСЕ. Этот вопрос включен в повестку дня 120-й пленарной сессии Венецианской комиссии, которая состоится 11−12 октября.

Нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко с трибуны парламента отметил, что очередное, уже третье, изменение календарного плана проведения второй сессии Рады, вызвано тем, что монобольшинство «Слуги народа» стремится до 8 октября принять в целом закон «О столице Украины — городе-герое Киеве».

В тексте законопроекта, который разделяет власть в Киеве между мэром и главой КГГА, речь идет о проведении досрочных выборах в Киеве 8 декабря.