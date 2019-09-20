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Рада змінила календарний план сесії і унеможливила участь нардепів в роботі ПАРЄ, фото — Etcetera

Рада змінила календарний план сесії і унеможливила участь нардепів в роботі ПАРЄ

20 вер 2019, 11:55
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Верховна Рада 20 вересня за скороченою процедурою розглянула та ухвалила постанову «Про внесення змін до календарного плану проведення другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання». Рада працюватиме у ті дні, коли в Страсбурзі відбуватиметься сесія ПАРЄ.

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За це проголосував 231 нардеп. Постанова вносить зміни до календарного плану проведення другої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання. Документ передбачає проведення пленарних засідань 2−4 жовтня, а тиждень з 7 по 11 жовтня депутати працюватимуть в комітетах, комісіях, депутатських фракціях і групах.

Попередній варіант плану передбачав роботу нардепів у залі 7−11 жовтня.

Депутати від опозиції, які виступили з трибуни Ради, відзначили, що така зміна календарного плану означає, що Україна не зможе відправити своїх представників на осінню сесію Парламентської асамблеї Європи (ПАРЄ). Вона проходитиме 30 вересня — 4 жовтня.

Після цієї сесії у жовтні Венеціанська комісія Ради Європи обговорить питання відповідності міжнародним стандартам проведення у 2016 році виборів до Держдуми РФ, зокрема на території окупованого Криму, за результатами яких була сформована російська делегація у ПАРЄ. Це питання включене до порядку денного 120-ї пленарної сесії Венеціанської комісії, яка відбудеться 11−12 жовтня.

Нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко з трибуни парламенту відзначив, що чергова, вже третя, зміна календарного плану проведення другої сесії Ради, спричинена тим, що моно більшість «Слуги народу» прагне до 8 жовтня ухвалити в цілому закон «Про столицю України — місто-герой Київ».

У тексті законопроекту, який розділяє владу в Києві між мером та головою КМДА, йдеться про дострокові вибори у Києві 8 грудня.

Джерело: Ракурс


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