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Ракурс
Експедиція до Арктики: вчені рік підкорюватимуть Північний полюс. Фото: BBC News

Експедиція до Арктики: вчені рік підкорюватимуть Північний полюс (ІНФОГРАФІКА)

20 вер 2019, 11:48
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Експедиція в Арктику під назвою MOSAIC (Міждисциплінарна дрейфуюча обсерваторія з вивчення арктичного клімату) стартує у вересні 2019 року. Вона триватиме впродовж року й обіцяє стати найвагомішою з усіх, що відбулися раніше.

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У супроводі криголамів вчені зі Швеції, Китаю та Росії вирушать на німецькому судні Polarstern до берегів Арктики. Про це пише BBC News.

Учасники експедиції планують повторити маршрут знаменитого дослідника Фрітьофа Нансена, який в 1893 році вирушив у полярні води на дерев’яному судні та змушений був пересуватися на лижах, долаючи сотні кілометрів у крижаній пустелі.

Нова експедиція отримає розширені можливості для вивчення регіону завдяки сучасним технологіям.

У місцях, де криголами не зможуть розбивати лід, передбачено забезпечення експедиції літаками і вертольотами. Також вчених супроводжуватимуть озброєні охоронці, завдання яких — вчасно відігнати білих ведмедів. Очолити такий амбітний проект запропонували професору Маркусу Рексу з Німецького інституту Альфреда Вегенера (Потсдам).

Вартість проекту вже відома — вона становить трохи більше 130 млн євро, тривалість маршруту — 2,5 тис. км.

Експедиція до Арктики: вчені рік підкорюватимуть Північний полюс. Фото: mosaic-expedition.org

Раніше «Ракурс» писав про існування затонулої країни у Північному морі.


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