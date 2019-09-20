Экспедиция в Арктику: ученые год будут покорять Северный полюс. Фото: BBC News

https://racurs.ua/n127056-ekspediciya-v-arktiku-uchenye-god-budut-pokoryat-severnyy-polus-infografika.html

Ракурс

Экспедиция в Арктику под названием MOSAIC (Междисциплинарная дрейфующая обсерватория по изучению арктического климата) стартует в сентябре 2019 года. Она будет длиться в течение года и обещает стать самой продвинутой из прежде состоявшихся.

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В сопровождении ледоколов ученые из Швеции, Китая и России отправятся на немецком судне Polarstern к берегам Арктики. Об этом пишет BBC News.

Участники экспедиции планируют повторить маршрут знаменитого исследователя Фритьофа Нансена, который в 1893 году отправился в полярные воды на деревянном судне и вынужден был передвигаться на лыжах, преодолевая сотни километров в ледяной пустыне.

Новая экспедиция получит расширенные возможности для изучения региона благодаря современным технологиям.

В местах, где ледоколы не смогут разбивать лед, предусмотрено обеспечение экспедиции самолетами и вертолетами. Также ученых будут сопровождать вооруженные охранники, задача которых — вовремя отогнать белых медведей. Возглавить столь амбициозный проект предложили профессору Маркусу Рексу из Немецкого института Альфреда Вегенера (Потсдам).

Стоимость проекта уже известна — она составила чуть больше 130 млн евро, длительность маршрута — 2,5 тыс. км.

Раньше «Ракурс» писал о существовании затонувшей страны в Северном море.