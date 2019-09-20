Чиновники держпідприємства МВС незаконно продали арештоване майно та завдали збитків державі на 1,2 млн грн. Фото: Bigl

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Чиновників держпідприємства Міністерства внутрішніх справ викрили на незаконному продажі арештованого майна.

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Зловмисники у 2017 році завдали державі збитків у розмірі 1,2 млн грн. Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

Встановлено, що Державна фіскальна служба через несплату податків застосувала податкову заставу на приміщення держпідприємства, яке належить МВС України.

Чиновники використали підроблене рішення Дніпровського суду та зняли заставу з приміщення для його подальшого продажу. Правоохоронці провели обшуки у нотаріуса та державного реєстратора, які здійснювали реалізацію майна. Були вилучені документи, які підтверджують незаконне відчуження нерухомості.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом скоєння дій, передбачених ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки), ч. 3 ст. 365−2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, спричинило тяжкі наслідки) та ч. 1 ст. 388 (розтрата, відчуження, приховування, підміна, пошкодження, знищення майна або інші незаконні дії з майном, на яке накладено арешт) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, днями ДБР викрило співробітників держпідприємства «Інформаційні судові системи», які використовували потужності Державної судової адміністрації для роботи майнінгової ферми і декількох інтернет-магазинів.