Чиновники госпредприятия МВД незаконно продали арестованное имущество и нанесли убытки государству на 1,2 млн грн. Фото: Bigl

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Чиновников госпредприятия Министерства внутренних дел уличили в незаконной продаже арестованного имущества.

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Злоумышленники в 2017 году нанесли государству ущерб в размере 1,2 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Установлено, что Государственная фискальная служба за неуплату налогов применила налоговый залог на помещение госпредприятия, которое принадлежит МВД Украины.

Чиновники использовали поддельное решение Днепровского суда и сняли залог с помещения для его последующей продажи. Правоохранители провели обыски у нотариуса и государственного регистратора, которые осуществляли реализацию имущества. Были изъяты документы, подтверждающие незаконное отчуждение недвижимости.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, что повлекло тяжкие последствия), ч. 3 ст. 365−2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 1 ст. 388 (растрата, отчуждение, сокрытие, подмена, повреждение, уничтожение имущества или другие незаконные действия с имуществом, на которое наложен арест) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на днях ГБР разоблачило сотрудников госпредприятия «Информационные судебные системы», которые использовали мощности Государственной судебной администрации для работы майнинговой фермы и нескольких интернет-магазинов.