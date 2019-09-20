Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Чиновники госпредприятия МВД незаконно продали арестованное имущество и нанесли убытки государству на 1,2 млн грн. Фото: Bigl

Чиновники госпредприятия МВД незаконно продали арестованное имущество и нанесли убытки государству на 1,2 млн грн

20 сен 2019, 11:26
999

Чиновников госпредприятия Министерства внутренних дел уличили в незаконной продаже арестованного имущества.

Loading...

Злоумышленники в 2017 году нанесли государству ущерб в размере 1,2 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Установлено, что Государственная фискальная служба за неуплату налогов применила налоговый залог на помещение госпредприятия, которое принадлежит МВД Украины.

Чиновники использовали поддельное решение Днепровского суда и сняли залог с помещения для его последующей продажи. Правоохранители провели обыски у нотариуса и государственного регистратора, которые осуществляли реализацию имущества. Были изъяты документы, подтверждающие незаконное отчуждение недвижимости.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, что повлекло тяжкие последствия), ч. 3 ст. 365−2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 1 ст. 388 (растрата, отчуждение, сокрытие, подмена, повреждение, уничтожение имущества или другие незаконные действия с имуществом, на которое наложен арест) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на днях ГБР разоблачило сотрудников госпредприятия «Информационные судебные системы», которые использовали мощности Государственной судебной администрации для работы майнинговой фермы и нескольких интернет-магазинов.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Убийство директора «Капарола»: двух подозреваемых отпустили в зале суда

Двух подозреваемых по делу об убийстве Павла Зможного, директора завода «Капарол», застреленного в Киевской области в 2016 году, отпустили из-под стражи на заседании Киево-Святошинского суда. Всего в деле фигурируют семь подозреваемых

Новости Украины
13:08

Всеукраинский марш за климат начался в Киеве (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Активисты вышли на климатический марш в Киеве для того, чтобы привлечь внимание к экологической ситуации. Участники начали шествие с Михайловской площади, в ходе марша планируют озвучить конкретные требования к законодателям

Новости Украины
12:30

Резервы бюджета-2020 правительство будет искать в эффективном использовании средств — Маркарова

Министр финансов Маркарова рассказала о резервах госбюджета на 2020 год. Она назвала его бюджетом эффективности, поскольку именно в рациональном использовании средств Кабмин видит резервы, которые помогут правительству его выполнять

Новости Украины
11:16
Новости партнеров
Загрузка...