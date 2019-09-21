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Ракурс
Делегація Верховної Ради не поїде на сесію ПАРЄ, фото: «Вікіпедія»

Українська делегація не братиме участі в сесії ПАРЄ, заявили в «Слузі народу»

21 вер 2019, 12:11
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Делегація Верховної Ради України не братиме участі в найближчій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив член фракції «Слуга народу», очільник парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентської співпраці Богдан Яременко.

Не маючи іншої нагоди реагування на порушення цією організацією власних принципів, і зіштовхнувшись з достатньо відвертим ігноруванням її інтересів, Україна наразі утримається від відрядження своєї делегації на найближчу сесію ПАРЄ, — зазначив Яременко.

За його словами, натомість зусилля будуть зосереджені на підготовці української делегації та проведенні консультацій з іншими членами Ради Європи «з метою вироблення плану повернення довіри до ПАРЄ".

Яременко наголосив, що цей підхід підтримала більшість фракцій Верховної Ради.

Вчора було обрано голову української делегації в ПАРЄ. Делегацію очолила народний депутат із «Слуги народу» Єлизавета Ясько. Її кандидатуру підтримали 13 членів делегації. Першим заступником голови делегації став народний депутат із «Батьківщини» Сергій Соболєв, заступником — представник фракції «Голос» Рустем Умєров.

Нагадаємо, вчора Верховна Рада внесла зміни до календарного плану своєї другої сесії, котрі унеможливили участь народних обранців у роботі ПАРЄ. На думку представників опозиції, це рішення парламенту викликане бажанням до 8 жовтня ухвалити закон «Про столицю України — місто-герой Київ», котрий передбачає проведення позачергових виборів у столиці 8 грудня.

Джерело: Ракурс


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