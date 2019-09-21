Декілька додатків повністю заблокували

https://racurs.ua/ua/n127104-vytik-danyh-facebook-pryzupynyv-robotu-desyatkiv-tysyach-pidozrilyh-dodatkiv-pislya-skandalu.html

Ракурс

Компанія Facebook, власник популярної однойменної соціальної мережі, призупинила роботу «десятків тисяч додатків», створених близько 400 розробниками, в межах розслідування гучного скандалу з витоком персональних даних користувачів через діяльність компанії Cambridge Analytica.

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Про це повідомляється у блозі Facebook.

Втім, у компанії наголошують, що призупинення додатків не обов’язково свідчить про те, що вони становили загрозу для користувачів. Наприклад, у низці випадків це були програми з підозрілою поведінкою, щодо яких їхні розробники не надали відповіді на запит Facebook стосовно додаткової інформації про їхню діяльність.

Зазначається, що багато з цих додатків були на момент призупинення ще у фазі тестування.

Декілька додатків вже повністю заблоковані. Крім того, компанія Facebok подала кілька позовів — проти південнокорейської компанії з аналізу даних Rankwave, а також проти гонконзької LionMobi і сінгапурської JediMobi — двох компаній, які використовували свої додатки для зараження телефонів користувачів шкідливим програмним забезпеченням за схемою отримання прибутку.

Цей позов є одним із перших у своєму роді проти цієї практики, — наголошують у Facebook.

Також позови подано проти двох українців — Гліба Случевського та Андрія Горбачова, які використовували додатки-вікторини для збору даних користувачів соцмережі.

Зазначається, що вивчати додатки, котрі мають доступ до персональних даних користувачів, у Facebook розпочали в березні 2018 року. Наразі вже перевірено мільйон додатків і цей процес ще триває.

Ми спочатку обирали додатки для розслідування на основі кількості користувачів та кількості даних, до яких вони могли отримати доступ. Тепер ми також обираємо додатки на основі сигналів, пов’язаних із потенціалом програми до зловживання нашою політикою, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, кілька місяців тому Facebook оштрафували на 5 млдр дол. США у зв’язку з потраплянням особистої інформації 87 млн користувачів до приватної англійської компанії Cambridge Analytica.