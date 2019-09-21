Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Несколько приложений полностью заблокировали

Утечка данных: Facebook приостановил работу десятков тысяч подозрительных приложений после скандала с Cambridge Analytica

21 сен 2019, 11:26
999

Компания Facebook, владелец популярной одноименной социальной сети, приостановила работу «десятков тысяч приложений», созданных около 400 разработчиками, в рамках расследования громкого скандала с утечкой персональных данных пользователей из-за деятельности компании Cambridge Analytica.

Loading...

Об этом сообщается в блоге Facebook.

Впрочем, в компании подчеркивают, что приостановка приложений не обязательно свидетельствует о том, что они представляли угрозу для пользователей. Например, в ряде случаев это были программы с подозрительным поведением, по которым их разработчики не предоставили ответ на запрос Facebook относительно дополнительной информации об их деятельности.

Отмечается, что многие из этих приложений были на момент приостановления еще в фазе тестирования.

Несколько приложений уже полностью заблокированы. Кроме того, компания Facebok подала несколько исков — против южнокорейской компании по анализу данных Rankwave, а также против гонконгской LionMobi и сингапурской JediMobi — двух компаний, которые использовали свои приложения для заражения телефонов пользователей вредоносным программным обеспечением по схеме получения прибыли.

Этот иск является одним из первых в своем роде против этой практики, — отмечают в Facebook.

Также иски поданы против двух украинцев — Глеба Случевского и Андрея Горбачева, которые использовали приложения-викторины для сбора данных пользователей соцсети.

Отмечается, что изучать приложения, которые имеют доступ к персональным данным пользователей, в Facebook начали в марте 2018 года. Сейчас уже проверены миллион приложений и этот процесс продолжается.

Мы сначала выбирали приложения для расследования на основе количества пользователей и количества данных, к которым они могли получить доступ. Теперь мы также выбираем приложения на основе сигналов, связанных с потенциалом программы к злоупотреблению нашей политикой, — отмечается в сообщении.

Напомним, несколько месяцев назад Facebook оштрафовали на 5 млдр долл. США в связи с попаданием личной информации 87 млн ​​пользователей к частной английской компании Cambridge Analytica.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Утечка данных: Facebook приостановил работу десятков тысяч подозрительных приложений после скандала с Cambridge Analytica

После громкого прошлогоднего скандала с попаданием личных данных миллионов пользователей соцсети к частной английской компании Cambridge Analytica, Facebook приостановил работу десятков тысяч подозрительных приложений

Новости мира
11:26

Зеленский подписал закон об отсрочке штрафов за нерастаможенные «евробляхи»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 1030, который предусматривает отсрочку введения штрафов за нерастаможенные автомобили на иностранной регистрации

Новости Украины
16:50   20 сен
Новости партнеров
Загрузка...