Несколько приложений полностью заблокировали

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Ракурс

Компания Facebook, владелец популярной одноименной социальной сети, приостановила работу «десятков тысяч приложений», созданных около 400 разработчиками, в рамках расследования громкого скандала с утечкой персональных данных пользователей из-за деятельности компании Cambridge Analytica.

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Об этом сообщается в блоге Facebook.

Впрочем, в компании подчеркивают, что приостановка приложений не обязательно свидетельствует о том, что они представляли угрозу для пользователей. Например, в ряде случаев это были программы с подозрительным поведением, по которым их разработчики не предоставили ответ на запрос Facebook относительно дополнительной информации об их деятельности.

Отмечается, что многие из этих приложений были на момент приостановления еще в фазе тестирования.

Несколько приложений уже полностью заблокированы. Кроме того, компания Facebok подала несколько исков — против южнокорейской компании по анализу данных Rankwave, а также против гонконгской LionMobi и сингапурской JediMobi — двух компаний, которые использовали свои приложения для заражения телефонов пользователей вредоносным программным обеспечением по схеме получения прибыли.

Этот иск является одним из первых в своем роде против этой практики, — отмечают в Facebook.

Также иски поданы против двух украинцев — Глеба Случевского и Андрея Горбачева, которые использовали приложения-викторины для сбора данных пользователей соцсети.

Отмечается, что изучать приложения, которые имеют доступ к персональным данным пользователей, в Facebook начали в марте 2018 года. Сейчас уже проверены миллион приложений и этот процесс продолжается.

Мы сначала выбирали приложения для расследования на основе количества пользователей и количества данных, к которым они могли получить доступ. Теперь мы также выбираем приложения на основе сигналов, связанных с потенциалом программы к злоупотреблению нашей политикой, — отмечается в сообщении.

Напомним, несколько месяцев назад Facebook оштрафовали на 5 млдр долл. США в связи с попаданием личной информации 87 млн ​​пользователей к частной английской компании Cambridge Analytica.