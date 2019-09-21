Ароматизированные электронные сигареты по-разному влияют на дыхательные пути, фото: Scott Air Force Base

https://racurs.ua/n127103-aromatizirovannye-elektronnye-sigarety-mogut-usilit-astmu-uchenye.html

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Некоторые ароматизированные электронные сигареты даже при отсутствии никотина могут ухудшить тяжесть заболеваний у людей, страдающих аллергическими заболеваниями дыхательных путей, такими как астма.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования влияния ароматизированных электронных сигарет на аллергические болезни дыхательных путей, проведенного международной группой ученых из США и Австралии, сообщает издание EurekAlert.

Несмотря на предположение, что электронные сигареты являются более здоровой альтернативой традиционным табачным сигаретам, до сих пор не было данных о влиянии электронных сигарет на функционирование легких, отмечают исследователи.

Это особенно важно для людей с респираторными заболеваниями, которые уязвимы к последствиям курения, — отмечают ученые. — Большинство курильщиков электронных сигарет употребляют ароматизированные жидкости, но есть некоторые доказательства того, что ароматические добавки могут быть токсичными при вдыхании.

В частности, оказалось, что точное влияние на особенности астмы у подопытных зависело от того, какой ароматизатор применялся.

Вероятно, не все ароматизированные электронные сигареты будут иметь одинаковые последствия для здоровья легких, — отмечают ученые.

Исследование показало, что ароматизатор Black Licorice (лакричник) увеличивал воспаление дыхательных путей, в то время как Cinnacide (цинацид) имел обратный эффект, подавляя воспаление дыхательных путей. Кроме того, при использовании ароматизатора Cinnacide повысилась чувствительность дыхательных путей, а ароматизатор Banana Pudding (банановый пудинг) повышал уровень рубцевания тканей.

В то же время, все жидкости электронных сигарет, содержащих никотин, подавляли воспаление дыхательных путей, что соответствовало известным противовоспалительным свойствам никотина, отмечают исследователи.

Ученые не анализировали жидкости непосредственно, чтобы установить, что именно они содержат, однако есть данные от других исследований, которые утверждают, что ароматизаторы, относящиеся к категориям «масляный/сливочный» и «корица», к которым, предположительно, принадлежат Banana Pudding и Cinnacide, являются токсичными.

Поэтому ученые делают вывод, что пациентам с респираторными заболеваниями, такими как астма, следует быть осторожными в использовании ароматизированных электронных сигарети.

Напомним, правительство Индии недавно поддержало инициативу запрета электронных сигарет в стране.