Ароматизовані електронні сигарети по-різному впливають на дихальні шляхи, фото: Scott Air Force Base

https://racurs.ua/ua/n127103-aromatyzovani-elektronni-sygarety-mojut-posylyty-astmu-ucheni.html

Ракурс

Деякі ароматизовані електронні сигарети навіть при відсутності нікотину можуть погіршити тяжкість захворювань у людей, які страждають на алергічні захворювання дихальних шляхів, такі як астма.

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Про це свідчать результати дослідження впливу ароматизованих електронних сигарет на алергічні хвороби дихальних шляхів, проведеного міжнародною групою учених з США та Австралії, повідомляє видання EurekAlert.

Попри припущення, що електронні сигарети є більш здоровою альтернативою традиційним тютюновим сигаретам, досі не було даних щодо впливу електронних сигарет на функціонування легенів, наголошують дослідники.

Це особливо важливо для людей з респіраторними захворюваннями, які вразливі до наслідків куріння, — зазначають учені. — Більшість курців електронних сигарет вживають ароматизовані рідини, але є деякі докази того, що ароматичні добавки можуть бути токсичними при вдиханні.

Зокрема, виявилося, що точний вплив на особливості астми в піддослідних залежав від того, який ароматизатор застосовувався.

Ймовірно, не всі ароматизовані електронні сигарети матимуть однакові наслідки для здоров’я легенів, — зазначають учені.

Дослідження показало, що ароматизатор Black Licorice (локриця) збільшував запалення дихальних шляхів, в той час як Cinnacide (цінацід) мав зворотний ефект, пригнічуючи запалення дихальних шляхів. Крім того, при використанні ароматизатору Cinnacide підвищилася чутливість дихальних шляхів, а ароматизатор Banana Pudding (банановий пудинг) підвищував рівень рубцювання тканин.

Водночас, усі рідини електронних сигарет, що містили нікотин, пригнічували запалення дихальних шляхів, що відповідало відомим протизапальним властивостям нікотину, зазначають дослідники.

Учені не аналізували рідини безпосередньо, щоб встановити, що саме вони містять, однак є дані з інших попередніх досліджень, котрі стверджують, що ароматизатори, які відносяться до категорій «масляний/вершковий» та «кориця», до яких, ймовірно, належать Banana Pudding та Cinnacide, є токсичними.

Тож учені роблять висновок, що пацієнтам із респіраторними захворюваннями, такими як астма, слід бути обережними у використані ароматизованих електронних сигареті.

Нагадаємо, уряд Індії нещодавно підтримав ініціативу заборони електронних сигарет у країні.