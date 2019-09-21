Савік Шустер, фото: Сергій Петров

https://racurs.ua/ua/n127102-shuster-poobicyav-podaty-do-sudu-na-kolomoyskogo-video.html

Ракурс

Телеведучий Савік Шустер заявив про наміри подати до суду на українського олігарха Ігоря Коломойського.

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Причиною цього став конфлікт між Шустером та Коломойським, котрий стався в ефірі програми «Свобода слова». Коломойський заявив, що Шустер нібито брав гроші з гостей своєї телепрограми за можливість взяти участь у ній. Крім того, він також звинуватив Шустера в нібито присвоєнні 2 млн 300 тис. грн, повідомляє «24 канал».

Я прийняв рішення подати до суду на Коломойського. Захист честі, гідності і, врешті-решт, моєї професійної придатності, — заявив Шустер.

Телеведучий зазначив, що у вересні 2015 року його студія підписала контракт з телеканалом «1+1». Цей контракт діяв до кінця серпня 2018 року, проте вже в тому ж місяці після двох випусків його телепрограму зняли з ефіру.

Ми продовжували за контрактом давати сигнал каналу «1+1», вони нас не випускали в ефір, — зазначив Шустер.

Кілька місяців тому в інтерв’ю «Українській правді» Коломойський заявив, що причиною зняття Шустера з ефіру нібито стало те, що він взяв гроші «у якихось мерів».

Одну передачу зробив, на іншу — «спалився». Взяв гроші. Умова була, що він не повинен брати гроші ні з кого, — зазначив тоді Коломойський. — Там була передача, мерів запрошували. Щось якась там така історія була.

Нагадаємо, нещодавно Коломойський заявляв, що готує позов до суду проти колишньої очільниці Нацбанку Валерії Гонтаревої, котра звинуватила його в нападах на себе та її родичів.