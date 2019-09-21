Зміни клімату призведуть до появи сотень мільйонів кліматичних біженців

https://racurs.ua/ua/n127101-klimatychnymy-bijencyamy-mojut-staty-milyony-jyteliv-megapolisiv-oon.html

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Зміни клімату можуть призвести до того, що сотні мільйонів людей по всьому світу будуть змушені залишити свої домівки й перетворитися на кліматичних біженців через значне підвищення рівня світового океану.

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Кількість таких біженців може сягнути 280 млн осіб, навіть якщо людству вдасться обмежити глобальне потепління на рівні не більш ніж два градуси в порівнянні з доіндустріальною епохою. Про це йдеться в доповіді експертів ООН, проект котрої потрапив до рук журналістів агентства France-Presse, повідомляє «Міжнародне французьке радіо».

Очікується, що навіть при такому рівні потепління рівень світового океану зросте на 4,5−6 м. В результаті під водою повністю або частково опиняться більшість прибережних міст, зокрема, території, де проживають 31% населення Гонконгу, 39% - Шанхаю, 43% - Маямі, 92% - Амстердаму.

У доповіді зазначається, що деякі міста можна захистити від затоплення за допомогою дороговартісних технічних робіт. Так, Нью-Йорку такі роботи коштуватимуть мільярди доларів. До того ж експерти наголошують, що таке рішення супроводжується потенційною небезпекою для населення з боку сильних штормів чи вибухів.

Крім того, появу кліматичних біженців провокуватиме не лише підняття рівня моря. Так, за даними розташованого в Женеві Центру спостереження за внутрішніми переміщеннями (IDMC), лише в 2018 році 16 млн осіб довелося залишити свої домівки через складні метеорологічні умови.

Також зазначається, що деякі острівні держави вже до 2050 року можуть стати безлюдними. При чому це станеться не через затоплення, а у зв’язку із забрудненням питної води внаслідок частих повеней.

Нагадаємо, вчора в Києві відбувся марш за клімат, учасники котрого вимагали від влади перейти на 100% відновлюваної енергії до 2050 року та визначити шлях до повної декарбонізації економіки України.