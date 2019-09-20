Марш за клімат розпочався у Києві. Фото: Українські новини

https://racurs.ua/ua/n127055-vseukrayinskyy-klimatychnyy-marsh-rozpochavsya-u-kyievi-translyaciya.html

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Марш за клімат 20 вересня проходить у низці українських міст. Колона маршу проходить сьогодні й центральними вулицями Києва.

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Активісти намагаються привернути увагу суспільства та влади до екологічної ситуації в країні. Від Михайлівської площі вони рухаються через Європейську площу до Офісу президента. Під стінами ОП активісти озвучать вимоги маршу та вручити відповідний лист представнику команди президента Володимира Зеленського. Про це раніше заявляла директор Amnesty International Україна Оксана Покальчук, передає «Український кризовий центр».

Учасники маршу вимагають від уряду та глави держави перейти на 100% відновлюваної енергії до 2050 року, відмовитись від викопного палива та будівництва нових електростанцій на викопному паливі і визначити шлях до повної декарбонізації економіки України. Крім того, від влади вимагають припинити дотувати з держбюджету промислове тваринництво, закликають розвивати громадський електротранспорт та велоінфраструктуру у містах. Також серед вимог — заборона використання, імпорт та виробництво одноразового посуду, пакетів.

Також аналогічні марші відбудуться у Запоріжжі, Херсоні, Полтаві та Коломиї. Загалом сьогодні, 20 вересня, у світі відбуваються масштабні акції на захист клімату. Планувалося, що кілька сотень тисяч учасників у 160 країнах вийдуть на вулиці на захист клімату та довкілля. Масштабні акції очікуються в Німеччині, Австралії, Нью-Йорку. Протести приурочені до спеціального саміту ООН із питань клімату, що відбудеться 23 вересня.

Нагадаємо, влітку в ООН оголосили надзвичайне кліматичне становище і закликали лідерів світових країн врятувати планету. Виявилося, що цьогорічний липень виявився найспекотнішим місяцем в історії, а 2015−2019 роки відзначають, як найспекотніші за всю історію метеоспостережень.