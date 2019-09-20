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Ракурс
Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки генерала часів Януковича

20 вер 2019, 12:27
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Володимир Зеленський, президент України, призначив Валерія Євдокимова головою Служби зовнішньої розвідки.

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Відповідний указ № 710/2019 від 20 вересня опубліковано на сайті глави держави. Попереднім указом № 709/2019 президент звільнив Євдокимова з посади заступника голови СЗР. Про це повідомила прес-служба президента.

Призначити Євдокимова Валерія Володимировича головою Служби зовнішньої розвідки України, — йдеться в тексті документу.

У липні Зеленський призначив Валерія Євдокимова заступником голови СЗР. У 2017 році тодішній президент Петро Порошенко нагородив Євдокимова орденом Данила Галицького. Раніше він обіймав посаду начальника управління інформації адміністрації Державної прикордонної служби. У період президенства Віктора Януковича, в 2013 році, Євдокимов отримав звання генерал-майора.

Нагадаємо, 12 вересня президент України Володимир Зеленський призначив голову Служби зовнішньої розвідки Владислава Бухарєва першим заступником голови Служби безпеки України.

Джерело: Ракурс


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