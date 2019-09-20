Транзит газу через Україну: Єврокомісія пропонує прив’язати тариф до обсягів прокачування, фото — riafan.ru

https://racurs.ua/ua/n127061-ievrokomisiya-proponuie-pryv-yazaty-taryf-za-tranzyt-gazu-cherez-ukrayinu-do-obsyagiv-prokachuvannya.html

Ракурс

Єврокомісія пропонує Києву та Москві прив’язати тариф за транзит газу через Україну до обсягів прокачування палива.

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Про таке рішення повідомив віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович за підсумками тристоронніх переговорів про транзит газу, які відбулися у Брюсселі 19 вересня.

Щодо тривалості, обсягів та тарифів цього контракту… У цьому питанні також погляди співпадають, що необхідно дійти згоди щодо цих складових. Обсяги визначатимуть тарифи, — передає слова Шефчовича «Интерфакс».

Віце-президент ЄК на переговорах очолював європейську делегацію. У Брюсселі поки не обговорювалися конкретні параметри майбутнього контракту на транзит газу.

Російський міністр енергетики Олександр Новак повідомив, що обговорення було присвячене «правовій базі майбутнього контракту на транзит». Під час переговорів Росія акцентувала на необхідності відновленні прямого постачання газу до України.

Про українську позицію сьогодні обіцяли розповісти на прес-конференції в Міненерго.

«Ракурс» повідомляв, що на тристоронніх газових переговорах Україна представила майбутнього оператора ТОВ ОГТСУ. Товариство вже передало російській стороні проекти договору про взаємодію між операторами суміжних газотранспортних систем, а також стандартний договір на транспортування.