Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Транзит газу через Україну: Єврокомісія пропонує прив’язати тариф до обсягів прокачування, фото — riafan.ru

Єврокомісія пропонує прив’язати тариф за транзит газу через Україну до обсягів прокачування

20 вер 2019, 12:24
999

Єврокомісія пропонує Києву та Москві прив’язати тариф за транзит газу через Україну до обсягів прокачування палива.

Loading...

Про таке рішення повідомив віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович за підсумками тристоронніх переговорів про транзит газу, які відбулися у Брюсселі 19 вересня.

Щодо тривалості, обсягів та тарифів цього контракту… У цьому питанні також погляди співпадають, що необхідно дійти згоди щодо цих складових. Обсяги визначатимуть тарифи, — передає слова Шефчовича «Интерфакс».

Віце-президент ЄК на переговорах очолював європейську делегацію. У Брюсселі поки не обговорювалися конкретні параметри майбутнього контракту на транзит газу.

Російський міністр енергетики Олександр Новак повідомив, що обговорення було присвячене «правовій базі майбутнього контракту на транзит». Під час переговорів Росія акцентувала на необхідності відновленні прямого постачання газу до України.

Про українську позицію сьогодні обіцяли розповісти на прес-конференції в Міненерго.

«Ракурс» повідомляв, що на тристоронніх газових переговорах Україна представила майбутнього оператора ТОВ ОГТСУ. Товариство вже передало російській стороні проекти договору про взаємодію між операторами суміжних газотранспортних систем, а також стандартний договір на транспортування.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Всеукраїнський марш за клімат розпочався у Києві (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Активісти вийшли на кліматичний марш у Києві для того, щоб привернути увагу до екологічної ситуації. Учасники розпочали ходу з Михайлівської площі, у ході маршу планують озвучити конкретні вимоги до законодавців

Новини України
12:30

Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки генерала часів Януковича

Глава української держави Володимир Зеленський призначив на посаду голови Служби зовнішньої розвідки прикордонника, який у часи президентства Віктора Януковича отримав звання генерал-майора

Новини України
12:27

Аварійну посадку в аеропорту Івано-Франківська здійснив рейс «Київ-Валенсія»: стала відома причина

Надзвичайна подія сталася в Івано-Франківську 19 вересня. На місцевому аеропорту аварійну посадку був змушений здійснити пасажирський літак, який слідував з іспанської Валенсії до Києва

Новини України
10:57
Новини партнерів
Загрузка...