Транзит газа через Украину: Еврокомиссия предлагает привязать тариф к объемам прокачки, фото — riafan.ru

https://racurs.ua/n127061-evrokomissiya-predlagaet-privyazat-tarif-za-tranzit-gaza-cherez-ukrainu-k-obemam-prokachki.html

Ракурс

Еврокомиссия предлагает Киеву и Москве привязать тариф за транзит газа через Украину к объемам прокачки топлива.

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О таком решении сообщил вице-президент Еврокомиссии Шефчович по итогам трехсторонних переговоров о транзите газа, которые состоялись в Брюсселе 19 сентября.

Относительно продолжительности, объемов и тарифов этого контракта… В этом вопросе также взгляды совпадают, что необходимо прийти к согласию относительно всех этих составляющих. Объемы определят тарифы, — передает слова Шефчовича «Интерфакс».

Вице-президент Еврокомиссии на переговорах возглавлял европейскую делегацию. В Брюсселе пока не обсуждались конкретные параметры будущего транзитного контракта.

Российский министр энергетики Александр Новак сообщил, что обсуждение было посвящено «правовой базе будущего контракта на транзит». Во время переговоров Россия делает акцент на необходимости восстановления прямых поставок газа в Украину.

Об украинской позиции сегодня обещали рассказать на пресс-конференции в Минэнерго.

«Ракурс» сообщал, что на трехсторонних газовых переговорах Украина представила будущего оператора ООО ОГТСУ. Общество уже передало российской стороне проекты договора о взаимодействии между операторами смежных газотранспортных систем, а также стандартный договор на транспортировку.