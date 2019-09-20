Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Транзит газа через Украину: Еврокомиссия предлагает привязать тариф к объемам прокачки, фото — riafan.ru

Еврокомиссия предлагает привязать тариф за транзит газа через Украину к объемам прокачки

20 сен 2019, 12:24
999

Еврокомиссия предлагает Киеву и Москве привязать тариф за транзит газа через Украину к объемам прокачки топлива.

Loading...

О таком решении сообщил вице-президент Еврокомиссии Шефчович по итогам трехсторонних переговоров о транзите газа, которые состоялись в Брюсселе 19 сентября.

Относительно продолжительности, объемов и тарифов этого контракта… В этом вопросе также взгляды совпадают, что необходимо прийти к согласию относительно всех этих составляющих. Объемы определят тарифы, — передает слова Шефчовича «Интерфакс».

Вице-президент Еврокомиссии на переговорах возглавлял европейскую делегацию. В Брюсселе пока не обсуждались конкретные параметры будущего транзитного контракта.

Российский министр энергетики Александр Новак сообщил, что обсуждение было посвящено «правовой базе будущего контракта на транзит». Во время переговоров Россия делает акцент на необходимости восстановления прямых поставок газа в Украину.

Об украинской позиции сегодня обещали рассказать на пресс-конференции в Минэнерго.

«Ракурс» сообщал, что на трехсторонних газовых переговорах Украина представила будущего оператора ООО ОГТСУ. Общество уже передало российской стороне проекты договора о взаимодействии между операторами смежных газотранспортных систем, а также стандартный договор на транспортировку.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Убийство директора «Капарола»: двух подозреваемых отпустили в зале суда

Двух подозреваемых по делу об убийстве Павла Зможного, директора завода «Капарол», застреленного в Киевской области в 2016 году, отпустили из-под стражи на заседании Киево-Святошинского суда. Всего в деле фигурируют семь подозреваемых

Новости Украины
13:08

Всеукраинский марш за климат начался в Киеве (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Активисты вышли на климатический марш в Киеве для того, чтобы привлечь внимание к экологической ситуации. Участники начали шествие с Михайловской площади, в ходе марша планируют озвучить конкретные требования к законодателям

Новости Украины
12:30

Резервы бюджета-2020 правительство будет искать в эффективном использовании средств — Маркарова

Министр финансов Маркарова рассказала о резервах госбюджета на 2020 год. Она назвала его бюджетом эффективности, поскольку именно в рациональном использовании средств Кабмин видит резервы, которые помогут правительству его выполнять

Новости Украины
11:16
Новости партнеров
Загрузка...