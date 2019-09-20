Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n127062-zelenskiy-naznachil-glavoy-slujby-vneshney-razvedki-generala-vremen-yanukovicha.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, назначил Валерия Евдокимова председателем Службы внешней разведки.

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Соответствующий указ № 710/2019 от 20 сентября опубликован на сайте главы государства. Предыдущим указом № 709/2019 президент уволил Евдокимова с должности заместителя главы СВР. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Назначить Евдокимова Валерия Владимировича председателем Службы внешней разведки Украины, — говорится в тексте документа.

В июле Зеленский назначил Валерия Евдокимова заместителем председателя СВР. В 2017 году тогдашний президент Петр Порошенко наградил Евдокимова орденом Даниила Галицкого. Ранее он занимал должность начальника управления информации администрации Государственной пограничной службы. В период президентства Виктора Януковича, в 2013 году, Евдокимов получил звание генерал-майора.

Напомним, 12 сентября президент Украины Владимир Зеленский назначил главу Службы внешней разведки Владислава Бухарева первым заместителем председателя Службы безопасности Украины.