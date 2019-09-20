Марш за климат начался в Киеве. Фото: Українські новини

https://racurs.ua/n127055-vseukrainskiy-klimaticheskiy-marsh-nachalsya-v-kieve-translyaciya.html

Ракурс

Марш за климат 20 сентября проходит в ряде украинских городов. Колонна марша проходит сегодня и по центральным улицам Киева.

Loading...

Активисты пытаются привлечь внимание общества и властей к экологической ситуации в стране. От Михайловской площади они двигаются через Европейскую площадь к Офису президента. Под стенами АП активисты озвучат требования марша и вручить соответствующее письмо представителю команды президента Владимира Зеленского. Об этом ранее заявляла директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук, передает «Украинский кризисный центр».

Участники марша требуют от правительства и главы государства перейти на 100% возобновляемой энергии к 2050 году, отказаться от ископаемого топлива и строительства новых электростанций на ископаемом топливе и определить путь к полной декарбонизации экономики Украины. Кроме того, от властей требуют прекратить дотировать из госбюджета промышленное животноводство, призывают развивать общественный электротранспорт и велоинфраструктуру в городах. Также среди требований — запрет на использование, импорт и производство одноразовой посуды, пакетов.

Также аналогичные марши пройдут в Запорожье, Херсоне, Полтаве и Львове. Сегодня, 20 сентября, в мире проходят масштабные акции в защиту климата. Планировалось, что несколько сотен тысяч участников в 160 странах выйдут на улицы в защиту климата и окружающей среды. Масштабные акции ожидаются в Германии, Австралии, Нью-Йорке. Протесты приурочены к специальному саммиту ООН по вопросам климата, который состоится 23 сентября.

Напомним, летом в ООН объявили чрезвычайное климатическое положение и призвали лидеров мировых стран спасти планету. Оказалось, что нынешний июль оказался самым жарким месяцем в истории, а 2015−2019 годы отмечают, как самые жаркие за всю историю метеонаблюдений.